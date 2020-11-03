Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

’de fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 5 yaşındaki çocuk, odasında ölü bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 22:07 ABONE OL
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mürsel Gürlek sokakta meydana gelen olayda fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen A.H.(5) isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA