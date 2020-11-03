65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? Son gelişmeler... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Salgında alınan tedbirlerden olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bazı illerde belirli saat aralıklarında bu yaş gruplarına kısıtlama uygulanırken geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ülkede uygulamaya geçen yeni kısıtlamalardan da söz etmişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte detaylar…
İl bazlı olarak kısıtlamaların açıklanmasıyla beraber 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan illere yenileri de eklendi. İşte konuya ilişkin gelen açıklamaların detaylar…
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 08.30-10.30 ile 18.00 -19.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Bozüyük ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni ek kararlar alındı. Yeni karar yapılan açıklamayla şöyle duyuruldu:
"İlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hergün sabah 08.30-10.30, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. Diğer saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Kapalı pazar haftanın 7 günü açık olup, içeride 300 kişi olmak kaydıyla 15 yaş altı çocukların pazaryerine alınmayacaktır."
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.
Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.
ÇANKIRI'DA PAZAR KISITLAMASI
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşların sağlık açısından semt pazarlarına alınmamasına karar verildi.
Korona virüs vakalarının artmasından dolayı yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında yeni karar alındı.
Ilgaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ilgaz ilçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 83 sayılı kararı ile korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ilçe semt pazarı alanına 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca iki hafta süre ile akraba ve ev ziyaretlerinin yapılmaması tavsiye edilmektedir. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.