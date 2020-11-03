Adıyaman Belediyesi’nden yoğun mesai

Kış hazırlıklarına ağırlık veren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan bölgelere müdahale etmeye devam ediyor.

Problemli bölgeler arasında yer alan 1. Çevreyolu'nun Karapınar ve Barbaros Hayrettin Mahallelerini kapsayan alanda altyapı yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşın kış mevsimini daha rahat geçirmesi için çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a, ASKİM yetkililerine ve ekibine teşekkür etti.

ARZUMKENT CADDESİNDE ONARIM VAR

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Arzumkent Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından sonra yıpranan yollarda onarım çalışmaları başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi'nde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarında yıpranan yollarda onarım çalışması başlattı.

Caddede sürdürülen çalışmalar ile ilgili bilgi veren yetkililer, onarım çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun tam olarak hizmete açılacağını belirtti.

Mahalle sakinleri ve sürücüler ise sürdürülen çalışmalardan dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.