Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD gönüllüsü olmak isteyenler bir hayli artıyor. Gönüllülük sistemine başvuruların e devlet üzerinden alındığı biliniyor. Çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşan gönüllü eğitim programlarıyla gönüllü olunuyor. Buna göre; AFAD gönüllü başvuru ekranı: E devlet ile AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru nasıl yapılır?

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURU EKRANI

AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor.

İşte AFAD gönüllü başvuru ekranı ve adım adım başvuru takibi