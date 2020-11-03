AKUT'tan bağış uyarısı!

Deprem, sel gibi doğal afetlerde vatandaşların yardımına koşan dernekler adına sahte ibanlarlar para toplayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Sahte banka hesaplarıyla isimleri kullanılarak para toplanan kuruluşlardan biri de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) oldu. Dernek görevlileri sahte banka hesabı hakkında şikayette bulundu.

AKUT VATANDAŞLARI UYARDI

AKUT sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sahte banka hesapları konusunda vatandaşlar uyararak "Sosyal medya ve telefon uygulamaları üzerinden derneğimizin bazı ürünlere ihtiyacı olduğu belirtilerek bir iban numarasına bağış yapılması istendiği bilgisi paylaşılmaktadır. Bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Lütfen sadece resmi web sitesi üzerinde bulunan bağış yöntemlerini dikkate alınız" dedi.