Ardahan Üniversitesi Rektörü: Uzaktan eğitim sorunsuz şekilde devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklar tamamlanarak, uzaktan eğitim için gerekli altyapı çalışmaları yapıldı.

Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte dersler sorunsuz şekilde işlenmeye devam ederken, konuyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Türkiye'nin pandemiden ötürü tüm dünya gibi zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Adıyaman Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere seslenen Rektör Turgut, mesafelerin eğitim için engel teşkil edemeyeceğine vurgu yaparak," Hepiniz, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde tüm Türkiye'ye örnek olacak bir hassasiyet gösteriyorsunuz. Fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımıza, çevremize ve ülkemizde gösterilen bu önemli mücadeleye evlerinizde kalarak destek veriyorsunuz. Bizler de bu süreçte sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve yalnız bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın önderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, bugün 18.000'i aşkın öğrencisine uzaktan eğitim verecek gerekli altyapı ve donanıma sahiptir. Pandemi döneminde, uzaktan eğitim için gerekli olan ve Türkiye'nin en iyi altyapı sistemlerinden birini kurduk, bu sistemimizi sorunsuz bir biçimde kullanmaya devam ediyoruz. Üniversitemizdeki eğitim-öğretim sürecinin sorunsuz bir biçimde devam etmesinde büyük emekleri olan başta Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve Uzaktan Eğitim Merkezimiz (UZEM) olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Kalite odaklı yaklaşımımızla, öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezine alarak bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu.