Avusturya’daki saldırıyı Türkler'in üzerine yıkmaya çalıştılar! Sosyal medyada tepki

Avusturya'nın Viyana şehrindeki sinagoga yapılan saldırı sonrası sosyal medyada kimi hesaplar terör saldırısı olduğu belirtilen saldırıyı Türkiye'ye yıkmak için çalışma başlattı. Bunların başında ise Libya'da şehit olan MİT mensubunun görüntülerini paylaşan ve yargılanan Erk Acaer ile bir mahlas olan @Who98408150 isimli hesaplar geliyor.

YAHU SEN NE TÜR BİR PROVOKATÖRSÜN?

Avukat Mücahit Birinci ise Erk Acaer'in paylaştığı, "Evet maalesef Türkçe konuşuyorlar: Yere yat, çıkma çıkma" tweetine tepki gösterdi. Birinci, "Geçenlerde ufak bir hırpaladım seni, ama aklın başına gelmemiş. Yahu sen ne tür bir provokatörsün?" dedi.

"WHATSAPP GRUBUNUZDA KİMLER VAR?"

Mücahit Birinci ayrıca @Who98408150 isimli hesap için "Bu operasyon çocuğunu hatırladınız mı? 'Cumhurbaşkanı konvoyu müzik çalıyor deprem bölgesinde' diyen alçak hesap bu. Bak aralarındaki iletişimi görüyorsunuz değil mi? Whatsapp grubunuzda kimler var sizi hainler?" diyerek tepki gösterdi.

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