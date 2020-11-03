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Bağcılar'da yine konvoy terörü!

Bağcılar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yapan bir grup genç, sokağı kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde meşaleler yaktı. Sokak sakinlerinin durumu bildirmesiyle gelen polis ekipleri, eğlenceyi sonlandırarak grubu dağıttı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 10:03 ABONE OL
Bağcılar'da yine konvoy terörü!

Olay, Pazar akşam saatlerinde Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak sokağı trafiğe kapattı. Yüksek sesli müzik açan gençler, araçlarından inerek meşaleler yaktı. Meşalelerin dumanı tüm sokağı kaplarken mahalle sakinleri durumdan rahatsız olup gençleri uyardı.

Yapılan tüm uyarılara rağmen gençler eğlenmeye devam edince polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, polis aracından anons ederek, dağılmaları yönünde grubu uyardı. Polisin uyarısıyla asker eğlencesi sonlandırılarak, sokak trafiğe açıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bağcılar'da yine konvoy terörü!
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