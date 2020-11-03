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Balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

Kahreden olay ’in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Evlerinin 5’inci katından düşen 9 yaşındaki M.E.G. isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:26 Son Güncelleme: 3.11.2020 09:49 ABONE OL
Balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

Olay, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 9 yaşındaki M.E.G. iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek sert zemine çakıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. 9 yaşındaki çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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Balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi
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