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’dan depremzedelere yardım eli

'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediliyor. Depremzedeler için harekete gecen Valiliği ise yardım kampanyası başlattı.

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Giriş Tarihi: 3.11.2020 16:34 ABONE OL
Batman’dan depremzedelere yardım eli

Türkiye'nin dört bir yanındaki yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler ve gönüllü vatandaşlarca İzmir'e gönderilen yardım malzemeleri, acil olarak depremzedelere ulaştırılmaya devam ediliyor.

Depremin ardından Batman Valiliği ise yardım kampanyası başlattı. Batman Valiliği, AFAD koordinasyonunda başlattığı yardım kampanyasında İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca toplanılan yaşamsal malzemeler afetzedelere gönderilmek üzere kolilenmeye başlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Beşir Arslan'ın öncülüğünde vakıfta görevli personelleri, vakfa iletilen yardımlar tek tek kolilere doldurmaya başladı.

300 ADET KIŞLIK BATTANİYE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İzmir'deki vatandaşlara gönderilmek üzere ihtiyaç duyulan 300 adet kışlık battaniye Batman İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teslim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, depremde evleri zarar gören İzmirli vatandaşlar için birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergilediklerini ifade ederek, 300 adet kışlık battaniyenin depremzedelere gönderilmesi için ilgili ekiplere teslim ettiklerini ifade etti.

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Batman’dan depremzedelere yardım eli
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