Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir sahte içki operasyonu daha! Binlerce litre ele geçirildi

Bir operasyonu daha! Binlerce litre ele geçirildi

Onlarca kişinin ölümüne neden olan üretenlere polis göz açtırmıyor. Bu kez operasyon haberi 'dan. Resmen sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda satışa hazır halde tam 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:50 ABONE OL
Bir sahte içki operasyonu daha! Binlerce litre ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan bir eve düzenlediği operasyonda, 988 litresi satışa hazır halde olan toplam 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İmalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yapan ekipler, 988 litresi satışa hazır halde olan toplam 4 bin 238 litre sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan H.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir sahte içki operasyonu daha! Binlerce litre ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA