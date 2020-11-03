Birecik’te taşlı-sopalı alacak-verecek kavgası

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oto tamircileri arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Birecik Oto Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kavgada iddiaya göre, alacaklı olan oto tamircisi ustası, iş yerine gelen borçlusundan parasını istedi.

Borçlu, parayı vermeyeceğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma, çevredeki esnafın araya girmesiyle sonlandırıldı. Ancak işyerinden kavgasız ayrılan borçlu, iddiaya göre akrabalarını da yanına alarak sopalarla işyerini bastı.

Kavgada işyeri çalışanları Ahmet Demir, Ali Demir, Abdullah Çetin ve Mustafa Demir yaralandı. Yaralı işçiler, çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışanlarla ilgili soruşturma başlattı.