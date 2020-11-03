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’te trafik kazası:2 ölü 12 yaralı

- yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 3.11.2020 19:10 ABONE OL
Bitlis’te trafik kazası:2 ölü 12 yaralı

Bitlis'te meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, Bitlis- Diyarbakır yolunun 35'nci kilometresinde virajda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BRZ 084 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 16 KJ 049 plakalı tır havanın yoğun yağışlı olması nedeniyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yolda 7-8 kilometre kuyruk oluştu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılarda Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi.

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Bitlis’te trafik kazası:2 ölü 12 yaralı
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