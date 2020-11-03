Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 41’nci durağı Tunceli

Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde konuşlandırılan ve 7 farklı vitrin ve dış seslerle ambiyans oluşturulan tırı, Tuncelililer ziyaret etmeye başladı.

Pandemi nedeniyle vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeri alınan mobil müzenin, iki gün boyunca saat 09.00 ila 18.00 arası ziyaretçileri ağırlayacağı belirtildi.

Elazığ'dan sonra 41.İl olarak Tunceli'ye geldiklerini belirten Proje Koordinatörü Engin Karataş, "Şu anda Tunceli'de iki gün boyunca ziyaretçilerimize kapılarımızı açtık. 2 Temmuz'da al sancağın dalgalandığı her yerde Çanakkale ülküsüyle yola çıkarak 41'inci ilimiz olan Tunceli'ye geldik ve buradan sonra Erzincan'a devam edeceğiz. Müzemizde 7 ayrı vitrinle Çanakkale Savaşını anlatıyoruz. Vitrinin içerisinde savaş eserleri, belgeseller ve görselle vitrini ile beraber dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlayarak Çanakkale Savaşlarını halkımızı anlatıyoruz. Pandemi süreci sebebiyle tüm önlemleri almış bulunmaktayız. İçeriye 10'ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Dezenfektan standı, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıyoruz ve içeride sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır" dedi.

"DOLAYLI OLARAK 1 MİLYON İNSANA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

Tunceli'den önce 40 ili gezdiklerini belirten Karataş, "Toplamda 50 bini aşkın misafirimizi ağırladık. Türkiye genelinde 200 binin üzerinde misafir ağırlamayı düşünüyoruz. Türkiye genelinde dolaylı olarak 1 milyon insana ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Müzeyi ziyaret eden Yılmaz Ağar isimli vatandaş, "Bambaşka bir duygu burayı gezmek. Böyle bir hizmetin buraya kadar gelmesi, tarihimizi yakından görmek, şehitlerimizin geçmişten gelen hatıralarına yakından görmek bambaşka bir duygu" derken Filiz Omaç isimli ziyaretçi ise, "Daha önce Çanakkale'ye gitmiştim. Atalarımızın bize vatan armağan ettiği yer Çanakkale. Yedi düvele karşı biz savaştık Çanakkale'de. Silahsız, mühimmatsız. Bir gecede 250 bin şehit verdiğimiz yer Çanakkale. Bugün varsak Çanakkale'de şehit olanlar sayesinde. Bu hizmetin buraya taşınması çok güzel çünkü herkes Çanakkale'ye gidemiyor. Aslında belki daha teferruatlı daha da büyük olabilir. Anadolu'nun her köşesine taşınması ayrıca güzel" ifadelerini kullandı.