Dakika dakika son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta? 3 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de merak konusu oldu. Yakınlarında deprem olup olmadığını öğrenmeye çalışan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kolaylıkla bilgi edinebiliyor. Hâl böyle olunca da, 'Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde?' sorusunun yanıtı gün içerisinde yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Bilindiği gibi, anbean ve son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile takip edilebiliyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE SAAT KAÇTA? 3 KASIM 2020 KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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