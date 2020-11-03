İzmir'deki depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım

Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde, 'Soydemir' isimli teknesiyle 53 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Ali Okyar, geçen 30 Ekim'de denize açıldı. İzmir'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 saat önce denizde 10'dan fazla girdap görmesi üzerine korkup, limana döndüğünü belirten Okyar, "Depreme ve tsunamiye limanda yakalandım. Dünyanın sonunun geldiğini sandım" dedi.
"DENİZİN AÇIKLARINDA 10 TANE GİRDAP GÖRDÜM"
53 yıldır balıkçılık yaptığını ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Okyar, "Tsunamiden 1 saat önce denize açıldım. Ağları topluyordum. Denizde 2 metrekarelik alanlarda daha önce hiç görmediğim en az 10 tane girdap gördüm. Korktum ve limana dönüp, teknemi bağladım. Teknemin yanında yemek yerken birden yer sallanmaya başladı. Deniz de çalkalanıyordu. Su seviyesi limana kadar yükseldi. Deprem bittikten bir süre sonra deniz suyu çekildi, su seviyesi 3 metre kadar indi. Benim teknem ve diğerleri dik duruyordu. İpi koptu denizin tabanına düştü. Sular tekrar gelmeye başladı. Ben de tekneme girip, açılmak istedim. Biraz açıldım ancak dalga duvar gibi üzerime geldi. İleri gidemedim. 20 kilometre hızla gitmem gerekirken dalgalardan yerimde duruyordum. Geriye dönüp baktığımda liman ve marina her yer su altında kalmıştı. Karada su seviyesi 1.5 metreye ulaşmıştı" dedi.
DEPREM ÖNCESİ DEHŞETİ ANLATTI: 'DÜNYANIN SONU GELDİ SANDIM'
Yaşadığı olaydan sonra iki gün şok etkisinden çıkamadığını ifade eden Okyar, "Önce, 'tekne batarsa' diye korktum. Ardından, 'dalgalar beni parçalar' sandım. 'Kabaran deniz mahalleyi süpürecek' diye düşündüm. Kordondaki park halindeki araçlar denize sürüklendi. İçimden, 'Çok deprem yaşadım ama bu bizi götürecek' dedim. Hislerimi anlatamam. Yaşadıklarım nedeniyle 2 gün şoktan çıkamadım. Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım" diye konuştu.
Depremin merkez üssü Seferisar Sığacık'taki tsunami felaketi havadan böyle görüntülendi | Video
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından oluşan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ev, iş yeri ve teknenin zarar gördüğü tsunami sonrası korku yaşayan balıkçılar, avlanmaya çıkmıyor.Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunami sonrası, bir kişi hayatını kaybetti. Deniz sularının yaklaşık 2 metre yükseldiği mahallede, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Onlarca tekne battı ve hasar aldı. Tsunaminin oluşturduğu tahribatın yanı sıra, vatandaşları psikolojik olarak da olumsuz etkiledi. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle korku yaşayan balıkçılar avlanmaya ara verdi.
BALIKÇI TEKNELERİ LİMANDA BEKLİYOR
Sığacık Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hamit Oluç, tsunami nedeniyle bölge halkının korku içinde olduğunu belirterek, "Tsunami bizi çok kötü etkiledi. Kooperatifimizde 110 üyemiz var. Bunların çoğu bitik durumda. 4-5 teknemiz battı. Yaklaşık 30 balıkçı teknesinde hasar var. Binin üzerinde ağımız şu an denizde. Balıkçılarımız tsunami olur korkusuyla şu an ava çıkamıyor. Bu yüzden limanda bekliyoruz. Bu uzun bir süre böyle gider, çünkü evlerimizde ailelerimiz var. Onları düşünmek zorundayız. Bazı balıkçılarımız tsunamiyi denizde yaşadı. Kooperatif olarak mağdur olan balıkçılarımıza yardım ediyoruz" dedi.
'DENİZE ÇIKMAK İSTEMİYORUZ'
Sığıcak Mahallesi'nde yaşayan balıkçılardan Turhan Ak ise, "Buradaki olayı anlatmaya kelimeler yetmez, yaşamak gerekir. 100 yılda bir olan felaket bizi vurdu. Tsunami korkusu devam ediyor. Bizler denize çıkmak istemiyoruz. Çoğunun teknesinde hasar var. Bu da insanların geçimini ve hayat şartlarını zorlaştırıyor. Hala bir deprem ya da tsunami olabilir diye balıkçılar bekliyor, ava çıkmıyor. Şu an balıkçılar teknelerini ve ağlarını tamir etmeye çalışıyor. Bu korkuyu zaman geçirecek, başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.