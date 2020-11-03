Döverek bayıltıp balkondan atmış

Gaziantep'te, eski kız arkadaşı Duygu Delen'i (17) götürdüğü evinde şiddet uygulayarak balkondan düşüp ölmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede şok detaylar yer aldı. Kaplan'ın Delen'i bayıltıncaya kadar dövdüğü, aldığı uyuşturucu ve alkolün etkisiyle öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilen iddianamede, evin içindeki kan izlerinden, sürükleyerek balkona kadar getirip, ayaklarından kaldırarak aşağı attığı anlatıldı. Duygu'nun düşerken, alt kattaki çamaşır tellerine takıldığı ancak düşme hızından tellerin koptuğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı Delen'i kasten öldürme suçunu işlediği görüşüne yer verildi. Sanığın, olaydan önce de Duygu'ya şiddet uyguladığı annesine "Duygu'nun benden uzak durmasını sağlayın. Mesele Duygu olunca kendimi tutamıyorum" mesajı attığı yer aldı.