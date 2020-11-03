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Elif bebek izlenme rekoru kırdı!

’de 65 saat sonra Elif bebek enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanede tüm ülkeye el sallamıştı. Başkan da sosyal medyadan Elif bebeğin el sallayışını gösteren görüntüyü paylaşarak “Geçmiş olsun canım yavrum” demişti. Bu görüntü izlenme rekoru kırarak 2 milyon 300 bin kişi tarafından izlendi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 3.11.2020 12:27 Son Güncelleme: 3.11.2020 12:32 ABONE OL
Elif bebek izlenme rekoru kırdı!

İzmir'de 65 saat sonra Elif bebek enkazdan kurtarılmış, kurtarıldıktan sonra sedyede taşınırken bir arama kurtarma ekibinin parmağını tutup bırakmamıştı. Türkiye'ye umut veren Elif bebek hastanede tüm Türkiye'ye el sallamıştı.

İZLENME REKORU KIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı Elif bebek görüntüsü ise ise rekor bir izlenme oranıyla 2 milyon 300 bin kişi tarafından izlendi.

GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Elif bebeğin hastanede el sallayışını gösteren videoyu paylaşarak "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" demişti.

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Elif bebek izlenme rekoru kırdı!
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