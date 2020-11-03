Elif bebek izlenme rekoru kırdı!

İzmir'de 65 saat sonra Elif bebek enkazdan kurtarılmış, kurtarıldıktan sonra sedyede taşınırken bir arama kurtarma ekibinin parmağını tutup bırakmamıştı. Türkiye'ye umut veren Elif bebek hastanede tüm Türkiye'ye el sallamıştı.

İZLENME REKORU KIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı Elif bebek görüntüsü ise ise rekor bir izlenme oranıyla 2 milyon 300 bin kişi tarafından izlendi.

GEÇMİŞ OLSUN CANIM YAVRUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Elif bebeğin hastanede el sallayışını gösteren videoyu paylaşarak "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum" demişti.