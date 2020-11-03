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En acı ziyaret

'deki Emrah Apartmanı enkazından 17 yaşındaki Hayati Uzun’un cansız bedeni babasına sarılı halde bulundu. Emrah’la beraber iki kardeşi ve annesi de enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatinin babası ise hastanede ağır yaralı olarak tedavi görüyor.

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL
Giriş Tarihi: 3.11.2020 20:20 Son Güncelleme: 3.11.2020 20:35 ABONE OL
En acı ziyaret

İzmir'deki 6.6 deprem sırasında Emrah Apartmanı yıkıldı. Apartmanın enkazından 17 yaşındaki Hayati Uzun'un cansız bedeni babasına sarılı halde bulundu. Emrah'la beraber iki kardeşi ve annesi de enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatinin babası ise hastanede ağır yaralı olarak tedavi görüyor.

EN ACI BULUŞMA

Hayatinin defnedildiği Doğançay Mezarlığı'nda ise bu gün çok acı bir buluşma vardı. Hayatinin en yakın arkadaşı Yaren Debreli, Hayati'nin mezarını ziyaret etti ve saatlerce mezarının başında gözyaşı döktü.

MEZARI ÜZERİNE KAPANDI

Yaren en sevdiği arkadaşı Hayati'nin mezarını üzerine kapanarak onunla hem konuşup hem eski zamanlarında kalan anılarından bahsetti.

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En acı ziyaret
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