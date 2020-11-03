Erzurum’da tefecilere operasyon!

Erzurum ve Denizli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından tutuklandı. Diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin evlerinden ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda senet ele geçirildi.