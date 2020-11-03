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’da tefecilere operasyon!

'da emniyet ekipleri, istihbaratı değerlendirerek tefecilik çetesine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde silahlar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 3.11.2020 10:23 ABONE OL
Erzurum’da tefecilere operasyon!

Alınan şikayetler ve istihbarat çalışmaları neticesinde, vatandaşlara faizli para verip yüksek miktarda senet imzalatan çetenin çökertilmesi için düğmeye basıldı.

Erzurum ve Denizli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından tutuklandı. Diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin evlerinden ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

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Erzurum’da tefecilere operasyon!
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