Evde Bakım Maaşı hesaplara yatıyor! 3 Kasım 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

1-Tokat 2- Karabük 3- Hatay 4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar 7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak 10- Konya 11- Samsun 12- Mersin 13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli 16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum 19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir 22- Çanakkale 23- Uşak 24- Bursa 25- Adana 26- Kayseri.

2 Kasım Pazartesi günü bakım maaşları hesaplara yatmaya başladığında yatan illerin listesi burada yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ