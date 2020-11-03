Evde bulaş oranı yüzde 70’i buldu

Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte büyükşehirlerde yaşayanlar evlerine dönmüş ve Anadolu şehirlerinde Kovid- 19 açısından bir rahatlama yaşanmıştı. Ancak son dönemde İstanbul ile birlikte Anadolu şehirlerinde de artış başladı. Bu artışın oranının (100 bin nüfusta pozitif vaka sayısına göre değerlendirildiğinde) İstanbul ve Körfez illerine yakın olduğu bildirildi. Anadolu'da nüfus az olduğu için vaka sayısı az gibi görünse de artış oransal olarak İstanbul'u yakalamış görünüyor. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar bulaşların yüzde 70 gibi ezici bir çoğunluğunun evde olduğunu ortaya koyuyor. Aile içi, akrabalar ile arkadaşlar ile evde buluşmalar, apartman görüşmeleri gibi evde bulaşların kesilmemesi halinde vaka sayısını da azaltmanın pek mümkün olmayacağını belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde ev içi bulaşlara dönük önlemler alınması bekleniyor. Bazı illerde olduğu gibi ev görüşmelerine sınırlamalar getirilmesi gündemde.







"Hayat eve sığar" ve arkasından gelen kontrollü sosyal hayattan sonra Türkiye yeni döneme geçecek. Bu ikisinin birlikte uygulandığı, özetle "eve sığan kontrollü bir hayat" yaşanması gerekecek. Arttırıcı etki ev bulaşlarında olduğu için aynı evde yaşayanlar bile dışarıda uyguladığı maske, mesafe gibi önlemleri evine taşıyacak. 1.5 metre mesafe ile oturmaya dikkat edecek. Bu yönde uyarıların da önümüzdeki günlerde daha sıklıkla yapılması bekleniyor. Ev ziyaretlerine getirilecek kısıtlamaların yanında restoran ve kafelerin daha erken saatte kapanması, toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar, AVM'ler için yeniden saat düzenlemesi yapılması gündemde.

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