Falezlerde bir selfie ölümü daha

Antalya'da, falezlere balık tutmaya gelenler, 58 yaşındaki Mahmut Akova'nın kayaların arasında cesedini buldu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri cesedin üzerinde büyük bir kaya parçası olduğunu gördü. Kayanın altından güçlükle çıkarılan ceset, deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'na getirilerek, otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede Mahmut Akova'nın cep telefonu da düştüğü yerin yakınında bulundu.Akova'nın, selfie çekerken denize düştüğü ve kurtulmak için kayaya tutunduğu, ancak yaklaşık 300 kilogramlık kaya kopunca altında kaldığı tahmin ediliyor. Vatandaşlar bölgede yaşanan düşme olaylarının tamamının selfie çekmeye çalışırken yaşandığını belirterek, "Daha dün bir kişi düşmekten son anda kurtuldu. Manzarayı gören selfieye sarılıyor" diye konuştu. Öte yandan polis, Mahmut Akova'nın cesedi üzerindeki incelemelerini sürdürürken bir grup vatandaş ise hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam etti.