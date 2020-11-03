Fatma Mavi'nin ölümüne ilişkin tutuklanan şüpheli: Vücudumdaki yanık izleri çaydanlığın devrilmesinden

KORSAN TAKSİCİLİK YAPTIĞINI SÖYLEDİ



Şüpheli Ergin A. savcılık ifadesinde kırtasiyecilik ve korsan taksicilik yaptığını belirterek, "Fatma Mavi'yi yaklaşık 1 ay önce kendisini aracımla taşımak suretiyle tanıdım. Bu şekilde samimiyetimiz gelişti. Olay günü Fatma Mavi ve iki arkadaşı ile Taksim'e otele gittik. Fatma bana torbacının geleceğini söyledi. Torbacı gelince de Fatma maddeleri aldı" dedi.

Fatma Mavi'nin uyuşturucu maddeleri aldıktan sonra otele döndüğünü öne süren şüpheli Ergin A. "Ben bir süre arabada bekleyip sonrasında Taksim meydanına çıktım. Sabaha kadar vakit geçirdikten sonra evime döndüm. Tam eve gireceğim sırada sabah 6.30 gibi Fatma mesaj attı, kendisini almamı söyledi. Acelesi olduğu için ona başka bir taksici arkadaşımı gönderdim."