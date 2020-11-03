Gamze Açar da Şule Çet gibi can verdi

Ankara'datermal otelin beşinci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar'ın ölümü Şule Çet olayını akıllara getirdi.Açar iddiaya göre, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam'a götürüldü. Otele saat 01.00-01.30 sıralarında 3 kişi tarafından getirilen Açar, 17 yaşında olması nedeniyle lobideki görevliler atlatılarak odaya çıkartıldı. Otelde konaklayan kız, sabahın erken saatlerinde konakladığı otelin beşinci katından düştü. Önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Açar kurtarılamadı.Polis oteldeki odada alkol alındığını ve bardak kırıklarının bulunduğunu belirledi. Odada arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis Açar'ın ölümüyle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Cenazesi memleketi Antalya'ya gönderilen Açar'ın ölümüyle ilgili konuşan dayısı Murat Yılmaz, "Kızılcahamam'a iş görüşmesi için gitmiş. İşi internetten bulmuş. Adli tıp raporunu bekliyoruz. İntihar edecek birisi değildi. Olayın aydınlatılmasını ve başka canların yitmemesini istiyoruz" dedi. Açar bugün toprağa verilecek.