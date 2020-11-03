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‘Geçmiş olsun ’ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Geçmiş olsun ’ operasyonu düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapan iki yabancı uyruklu tutuklandı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Giriş Tarihi: 3.11.2020 11:23 ABONE OL
‘Geçmiş olsun İzmir’ operasyonu

Bolu'da Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda durdurulan araçta, aracın değişik yerlerine saklanmış 46 paket halinde daralı ağırlığı 15 kilo 600 gram olmak üzere toplam 87 bin 380 adet Captagon Maddesi ele geçirildi.

Konu ile alakalı Suriye uyruklu Mehdi A. (24) ve Suriye uyruklu Mahmud E.(28) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra çıkarıldıkları Adli Makamlarca Tutuklanarak Bolu Cezaevine teslim edildiler.

Narkotik Şube Polisleri geçtiğimiz hafta sonu İzmir ve çevresinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından hayatlarını kaybedenler ile yaralanan vatandaşlar için, uyuşturucu haplarından Konak Saat Kulesi ile 'Geçmiş Olsun' İzmir yazısını yazarak, İzmir'i unutmadılar.

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‘Geçmiş olsun İzmir’ operasyonu
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