Haliliye Belediyesinden 'Gönül Çorbası'

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, sabahın erken saatlerinde vatandaşların içini ısıtan çorba ikramına pandemi nedeniyle ara verilmişti. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü salgın tedbirlerini de dikkate alarak dağıtıma kaldığı yerden devam ediyor. Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecine girilmesi ile birlikte kısa bir süre ara verdiği çorba ikramına yeniden star verdi.

Ekipler, 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde, sabahın erken saatleri ile birlikte 'Mobil Çorba Aracı' ile binlerce vatandaşa çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor. Haliliye Belediyesinin çorba ikramına katılan Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, belediyenin çorba ikramına tekrardan başlamasından mutlu olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

İkram yerinde konuşan Bamyasuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış ise "Bu Gönül Çorbamız daha önce yine burada dağıtılıyordu. Pandemiden dolayı ara verilmişti. Çorba dağıtımı tekrardan başlamıştır. Bu ikramdan buradaki tüm vatandaşlarımız yararlanıyor. Bu uygulamayı hayata geçiren Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a ve tüm ekiplerine mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çorba ikramı hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılıyor.