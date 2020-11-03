Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İkizlerin depremle ilgili paylaşımları yürek yaktı

İkizlerin depremle ilgili paylaşımları yürek yaktı

Aynı gün hayata merhaba diyen Çınar ve Sayra Alpgündüz, depremin yıktığı ’nda yine can verdi. onları hem hayattan kopardı hem de hayallerini yarım bıraktı. Kardeşlerin annesi ise evlatlarının hazırladığı deprem çantalarını "bize daha da bir şey olmaz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 17:21 ABONE OL

Sayra doktor, Çınar ise pilot olmak istiyordu. Ama olmadı. Onları hayattan koparan deprem, hayallerini de yarım bıraktı.

Biri pilot, diğeri doktor olmak istiyordu…

Çınar'ın gözü göklerdeydi, pilot olmak istiyordu. Sayra ise hayat kurtarmak için doktor olmayı hayal ediyordu. 16 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar'ın hayalleri yarım kaldı. Aynı gün dünyaya gelen ikiz kardeşler, el ele yine aynı gün hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı ailesi ve sevenleri kaldı.

Anne Batmaz, ikizlerin hazırladıkları deprem çantasını paylaşmıştı

İkizlerin annesi Tülin Batmaz'ın sosyal medyadaki bir paylaşımı da yürekleri sızlattı. Anne Batmaz, söylentilere karşı ikizlerin 2017 yılında hazırladığı deprem çantalarının fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğrafın altına da şu notu eklemişti, "İnternet haberlerinde deprem olacağını duyan kuzularımın hazırladığı deprem çantası. Bize daha da bir şey olmaz."

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün geriye hayat dolu görüntüleri kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkizlerin depremle ilgili paylaşımları yürek yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA