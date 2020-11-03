Amerikan Hastanesi'nin önünde açıklama yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü arazisinde inşaat istemediklerini belirten vatandaşları İmamoğlu dinlemeden gitti.

İmamoğlu dinlemeden gitti, vatandaş tepki gösterdi | Video

Teşvikiye Sakinleri sosyal medya hesabı ise vatandaşların tepkisini gösteren bir video paylaştı. Bu videoda bir vatandaş İmamoğlu'na Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü arazisinin deprem alanı olmasını talep ettiklerini beyan etmeye çalıştığı ama İmamoğlu'nun vatandaşı dinlemeden gittiği görülüyor.

"RANDEVU BİLE VERMEDİ"

İmamoğlu'nun randevu vermediği ve talebini dinlemediği vatandaş, "Sizde işin içindesiniz. İBB'de bu işin içinde, İBB'de bu suçun ortağı. Burada bir kent suçu işleniyor. Defalarca randevu istedik, bize randevu verilmedi" diye bağırdı. Bir başka vatandaş ise İmamoğlu'na "Karşınıza gelip pankart açabilirdik, slogan atabilirdik, terbiyeli yaptık. Nişantaşılıya yakışır vaziyette sustuk sizin iyileşmenizi bekledik. Gideceğinize bizim mahallemizde bizimle birlikte oturun bu konuyu tartışın lütfen" diye seslendi.

GÖKÇEK, "RANT OLUNCA SİZİ DİNLER Mİ SANDINIZ?" DİYE SORDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından "Teşvikiye de Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaşı Ekrem dinlemeden gidiyor. Vatandaşın feryadını dinler misiniz? Rant olunca sizi dinler mi sandınız?" diye sordu. Teşvikiye Sahipleri hesabı ise "Teşvikiyeliler olarak mahallelinin talebimi dile getirdik. Deprem toplanma alanımızı istiyoruz. Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü arazisinde TOKİ ve AVM inşaatı istemiyoruz!" dedi.