30 Ekim İzmir depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? İzmir depreminin şiddeti kaçtı?

Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen İzmir depremi süresi ve şiddeti vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Onlarca binanın hasar aldığı 6.6'lık depremde enkaz altından vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürerken bu kapsamda depremin şiddetinin büyüklüğü ve süresinin uzunluğu da büyük dikkat çekmişti. Peki, 30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? Cuma günü gerçekleşen İzmir depreminde hayatını kaybeden sayısı kaç oldu? İşte detaylar…
30 EKİM İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Türkiye'nin günlerdir tek yürek olarak güzel haberler beklediği afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki sarsıntı süresinin uzunluğu ile dikkat çekmişti. Depremin ardından ortaya çıkan görüntüler sarsıntının süresini gözler önüne sererken vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor...
15 kentten hissedilen şiddetli depremde bazı binalarda arama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Öte yandan geçtiğimiz gün gerçekleşen depremin şiddeti 6.6 olarak bildirilirken yetkili isimler sürenin ise 15 saniye olduğunu ifade etti...
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6.8 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Ege Denizi olarak duyururken depremin şiddetini 6.8 olarak açıkladı.
DEPREM İSTANBUL, İZMİR, BURSA, DENİZLİ VE ÇANAKKALE'DE HİSSEDİLDİ
Merkezüssü Ege Denizi olan şiddetli deprem İzmir, İstanbul, Bursa, Denizli ve Çanakkale'de de hissedildi.
İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 994 olarak açıklandı. 106 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken ağır hasarlı 53 bina tespit ettiklerini söyledi.