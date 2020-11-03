İzmir depremi son dakika haberler – İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Son gelişmeler…

İZMİR DEPREMİ SON GELİŞMELER, SON DURUM!

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Yaralanan 1027 kişiden 883'ü taburcu edildi, 144 kişinin de tedavisi devam ediyor. Arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanırken,4 binada çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 144 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler ve yaralananlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Koca, "Tedavisi halen devam eden hasta sayımız 144. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır. Bu akşam itibarıyla tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 883." ifadelerine yer verdi.

91 SAAT SONRA AYDA KUTARITILDI

Saat 10.32'de enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

Ayda'nın doktorundan ilk açıklama geldi: İç kanama belirtisi yok, ezik yok. Hayati fonksiyonları normal.

AYDA'NIN ANNESİ FİDAN GEZGİN HAYATINI KAYBETTİ!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Son dakika gelişmesi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Fidan Gezgin, enkazdan sağ olarak çıkarılamadı...