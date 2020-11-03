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SON DAKİKA ! 'de 4.1 büyüklüğünde artçı deprem ile sarsıldı! Kandilli ve son depremler listesi ile duyurdu

Gelen son dakika haberine göre; ’in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen 6.6’lık depremin arçı sarsıntıları devam ediyor. ’ın verilerine göre; 3 Kasım saat 23.35’te merkez üssü olan bir daha meydana geldi. Büyük depremin ardından yaşanan bu artçı sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. İşte İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan depremin ayrıntıları ve son dakika haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 01:05 Son Güncelleme: 4.11.2020 01:06 ABONE OL
SON DAKİKA DEPREM! İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyurdu

Son dakika deprem haberi: AFAD tarafından gelen bilgiye göre; saatler 23.35'i gösterdiğinde İzmir'de korkutan bir deprem daha meydana geldi. Uzman isimler 6.6'lık sarsıntının artçılarının bir süre daha devam edeceğini bildirirken yaşanan sarsıntılar bölgede ve hissedilen illerde tedirginliğe yol açıyor. İşte AFAD tarafından duyurulan son dakika İzmir deprem haberinin ayrıntıları….

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

İZMİR'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı şok, cuma gününden itibaren beşik gibi sallanan bölgede endişe yarattı.
İzmir'in Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı şoklarla bölge beşik gibi sallanıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.35'te merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Uzmanların artçı şokların devam edeceği uyarısında bulunmasına rağmen sarsıntı, bölgede endişe yarattı.

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SON DAKİKA DEPREM! İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile duyurdu
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