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'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Çöken 'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.11.2020 16:45 Son Güncelleme: 3.11.2020 16:54 ABONE OL
İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı aile üyelerinin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü.

İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Babaanne ile 4 torunu, edilen duaların ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

'SIKI BAĞLARI VARDI'

Yücel ailesinin akrabası Tayfun Yücel, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşadığını, oğlunu ziyaret etmek için gittiği 'de depreme yakalandığını anlatan Yücel, "Depremin ardından önce ailemi kontrol ettim, ardından Hüseyin'in yaşadığı evin yıkıldığını öğrendim. Trafik sıkıştığı için Alsancak'tan Bornova'ya koşarak, gittim. Ben gittiğimde bina yıkılmıştı. Çok büyük acı içerisindeyiz" diye konuştu.

İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Yücel ailesinin birbiriyle sıkı bağları olan büyük bir aile olduğunu belirten Tayfun Yücel, "Babaanne ve çocukları yaklaşık 15 yıldır 'de yaşıyor. Hep iç içe yaşıyorlardı. Babaanne , eşi vefat ettikten sonra bütün hayatını torunlarına adamıştı. Çok fedakar babaanneydi.

İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Çocuklar da çok sevimli, tatlı ve akıllıydı. Anne-babaları çalıştığı için devamlı babaanneleriyle zaman geçiriyorlardı. Vefat öden dört yavrumuzu da babaanneleri büyüttü. Babaanne hem Deniz'in hem de Hüseyin'in evinde kalıyordu. Çocuklardan en küçüğü Diren olduğu için babaanne genelde orada duruyordu. Çocuklara bakmak için de genelde 'nda toplanıyorlardı. Aralarında ayrı gayrı yoktu, çok iç içeydiler" dedi.

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İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi
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