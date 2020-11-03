İzmir'de yürek burkan görüntü! Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi

Çocuklar da çok sevimli, tatlı ve akıllıydı. Anne-babaları çalıştığı için devamlı babaanneleriyle zaman geçiriyorlardı. Vefat öden dört yavrumuzu da babaanneleri büyüttü. Babaanne hem Deniz'in hem de Hüseyin'in evinde kalıyordu. Çocuklardan en küçüğü Diren olduğu için babaanne genelde orada duruyordu. Çocuklara bakmak için de genelde Rıza Bey Apartmanı'nda toplanıyorlardı. Aralarında ayrı gayrı yoktu, çok iç içeydiler" dedi.