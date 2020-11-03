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Kağıtsporlu atıcılar başarıya doymuyor

‘un şampiyon atıcıları katıldıkları Cumhuriyet Kupası’ndan yine başarı ile döndüler. Konya’da Trap, Mersin’de Skeet kategorilerinde yapılan Cumhuriyet Kupası müsabakalarından, mavi beyazlılar başarı ile döndüler.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 3.11.2020 13:32 ABONE OL
Kağıtsporlu atıcılar başarıya doymuyor

Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupasının Trap kategorisi müsabakaları, Konya'da düzenlendi. Büyükler kategorisinde mücadele, eden Büyükşehir Kağıtsporlu Murat İlbilgi altın madalyanın sahibi olurken Nedim Tolga Tuncer bronz madalya kazandı.Büyükşehir Kağıtspor Trap takımı bu sezon Türkiye Şampiyonasından sonra Cumhuriyet Kupası'nda da takım şampiyonluğunu elde ederek önemli bir başarıya imza atmış oldular.

SKEETTE 1 BRONZ

Cumhuriyet Kupası Skeet kategorisi müsabakaları Mersin'de düzenlendi. Skeet kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'lu sporculardan Mustafa Serhat Şahin büyükler kategorisinde bronz, Süha Güray gençler kategorisinde 5. olarak müsabakaları tamamladı.

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Kağıtsporlu atıcılar başarıya doymuyor
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