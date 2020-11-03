Kahramanmaraş'ta Vali ve Belediye Başkanının ardından Milletvekili de koronaya yakalandı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen illerimizden birisi olan Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de az önce koromaya yakalandığını açıkladı.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Yürük Selim hastanelerinin acil servislerinin koronavirüs şikayetiyle gelenlerin yoğunluğu her geçen saat artıyor. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, bir süre izole bir şekilde geçireceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

O DA POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı'nın da testinin pozitif olduğu öğrenildi.