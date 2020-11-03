Karabük Valisi Güler’den Çağrı: Evlerimize misafir almayalım

Karabük Valisi Fuat Güler il genelinde tırmanışa geçen koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapan Karabük Valisi Fuat Güler; "Şu ana kadar aslında Karabük çok kötü bir sınav vermedi, İyi bir sınav verdi. Fakat özellikle büyük şehirlerden etkilenen bir şehiriz. Ankara'dan da İstanbul'dan da diğer şehirlerden de etkilenen bir şehiriz. Bu şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz var. Belirli aralıklarla buraya gelerek anne ve babalarını ziyaret ediyorlar. Bundan kaynaklı ilimizde de son bir aydır vaka sayılarımızda artışlar var. Buna rağmen vatandaşların evlerindeki münasebetlerine müdahale edemediğimiz için, onlara ulaşmak mümkün olmadığı için tespitlerimiz sonucu bulaşmanın evlerden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlardan ricamız, komşuluk ilişkilerimiz tabi ki devam edecek ama bir müddet uzaktan merhabalaşalım. Başka yerlerdeki akrabalarımız, çocuklarımız bir müddet gelmesinler. Biraz uzak dursunlar. Hem kendilerini korusunlar hem de buradaki yaşlıları korusunlar. Vatandaşlardan ricamız, bu virüsü bertaraf edebilmek adına bir müddet komşuluk ilişkilerini askıya alalım. Evlerimize misafir almayalım. Başka evlere misafir olarak gitmeyelim ve kalabalık ortamlardan kaçınalım." dedi.

Son 15-20 gündür vaka sayılarının hızla arttığını da kaydeden Gürel, "Hasta sayılarımızda artış var. Hastanede yatan hastalarımızda artış var. Yoğun bakımdaki hastalarımızda artış var. Maalesef bu oranda da insanlarımızı kaybetmeye başladık. Bunlar birilerinin akrabası, anne babası. Bu biz de olabiliriz. Bizim akrabamız da olabilir. Biraz insanların dikkatli olması gerekir. Hep beraber mücadele edeceğiz. El birliği ile mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vaka artışları sonucu yeni önemlerin ve kısıtlamaların olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise Vali Gürel, "Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz. Türkiye bir bütün olarak yönetiliyor. Devlet büyüklerimizle, bakanlarımızla görüşerek alınacak tedbirleri önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Elimizde almış olduğumuz kararlar var." açıklamasında bulundu.