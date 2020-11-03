İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yoğun noktalarda, araçlarda, taksilerde, toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde denetim yaptı. Esenyurt'ta kontrol edilen 42 ticari taksiden 3'ü trafikten men edildi.

11 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı ve yasa dışı faaliyet gösteren üç taksi durağı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yıkıldı. Bir taksi durağı ise mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Uygulamalarda 57 yolcu minibüsü denetlendi ve 13 minibüs şoförüne ayakta yolcu taşımaktan ötürü cezai işlem uygulandı. Ayrıca 82 araca da cezai işlem uygulandı.

Karantina adresleri bile kontrol edildi, 65 kişiye 84 bin lira ceza kestiler | Video

Oyun oynatıldığı ve kalabalık olduğu tespit edilen bir iş yerinde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları için toplamda 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.



Çekmeköy'deki denetimlerde ise 45 iş yeri, bir pazar yeri, 12 ticari taksi, otobüs ve minibüs denetlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerinde kontrol edilen 151 kişiden 8'ine toplam 23 bin 160 lira idari para cezası kesildi. Bahçelievler'de de çok sayıda kişi ve iş yeri ile birlikte, 12 karantina adresi ve 27 toplu taşıma aracı denetlendi. 43 kişiye toplamda 45 bin 340 lira idari para cezası kesildi.