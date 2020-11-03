Kartal'da çöken binadan 45 saat sonra çıkarılmıştı! İzmir depreminden sonra bunları söyledi

"KENDİ YAŞADIKLARIMIN AYNISINI HİSSETTİM"

İzmir depreminde enkaz altında kalanları gördüğünde hissettiklerini anlatan Mert Aydın, "Kendi yaşadıklarımın aynısını hissettim. Çok zor durumdalar. O an yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsan enkaz altında kalırken hem canı acıyor hem de son saatlerde susuzluk çok fazla oluyor. Dün orada 65 saat sonra Elif bebek çıktı. 3 yaşında bir bebeğin 65 saat dayanması çok zor. Gerçekten bir mucize. Çok duygulandım. O anı kendim yaşadığım için neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Gerçekten çürük yapılar var. İnsanlardan ricam metrekare olayına çok takılmasınlar. Evleri sağlam olsun. Küçük olması çok önemli değil. Eski evimiz bundan daha büyüktü ama maalesef saatli bomba gibiydi. İnsanlar sağlam evlerde otursunlar" şeklinde konuştu.

Enkazda eşini kaybeden Sadık Aytar, "Eşim biraz rahatsızdı. Onu evde bıraktım camiye gittim. Camiden dönüşte geldiğimde binanın olmadığını gördüm." diye konuştu. İzmir'deki depremle ilgili de Aytar, "Allah kolaylık versin onlara. Onlarla beraber ağlıyorum. Ne hissedebilirim ki? Allah kimseye göstermesin o durumları" diye konuştu.