Kartla kapıyı açtılar! Anahtarı bulup arabayı çaldılar

İstanbul'da gece saatlerinde girdikleri bir evden araba anahtarı çalan şüpheliler, yürüyerek geldikleri adresten arabayı alıp kaçtı. Girdikleri evde araba anahtarı bulan şüpheliler, evden başka bir şey almadan arabayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Yusuf D.(19) ve Zagros F.(20) isimli şüphelilerin, girdiklerin evin kapısını kart kullanarak açtıkları ifade edildi.

Bağcılar'da hırsızlık yapmak için girdikleri evde araba anahtarı bulan şüpheliler, arabayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 21 Ekim günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Yavuz Selim Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'nde bulunan bir evde 13 Ekim günü hırsızlık olayı yaşandı. Şüphelilerin, gece saatlerinde girdikleri evin kapısını kart kullanarak açtıkları belirtildi. Girdikleri evde araba anahtarı bulan şüphelilerin, evden başka bir şey almadan hemen sokağa yöneldikleri ve evin önünde bulunan arabayı çalarak olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik tespiti yapılan Yusuf D. ve Zagros F., 21 Ekim günü ikamet adreslerine gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

ARABAYI ALIP KAÇTILAR



Yusuf D. ve Zagros F.'nin girdikleri evden çaldıkları araba anahtarıyla, gerçekleştirdikleri hırsızlık anları bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin aracın asıl sahipleriymiş gibi anahtarı kullanarak arabayı açtıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.