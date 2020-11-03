Kimler grip aşısı olabilir? e-Nabız sistemi ile kimler grip (İnfluenza) aşısı olabilir, grip aşısı ne kadar, kaç para?

Koronavirüs salgını sürecinde kişilerin bağışıklık sistemini yoracak herhangi bir durumla karşı karşıya kalmaması adına özellikle 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik hastaların bu aşıyı olmaları gerektiği uzmanlar tarafından bir süredir bildiriliyordu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK GRİP AŞISI OLACAK? GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Covid-19 pandemisi nedeniyle talep yoğunluğu yaşanan grip aşısı için bir süredir tartışmalar sürüyordu. Aşıyı öncelikli olarak yaptıracak olan vatandaşların e-Nabız sistemine yüklendiği bildirildi. Bu kapsamda vatandaşların sistemlerine giriş yaparak öncelikli olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor…

Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

İNFLUENZA RİSK DURUMU GÖRÜNTÜLEME

Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: "İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir."