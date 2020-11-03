Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Yaklaşık 10 bin aileye kartları dağıttık

A Haber yayınında konuşan Kızılay Başkanı Kınık; "Afetten 20 dakika sonra sahaya intikal etti. Vazifelerimizi gerçekleştirmek sahaya seferber olduk. Bölgedeki tüm şubelerimiz bölgeye kısa sürede intikal etti. 17 farklı noktada yaklaşık 35 bin vatandaşımızın barındığı yerlerin gıda ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Şu anda kadar günlük 70 bin olmak üzere 330 bin kişinin gıda ihtiyacını sağladık. Gönüllü olmak isteyen İzmirlilere kısa bir eğitim verdikten sonra çalışmalara destek olmalarını sağlıyoruz. Bölgede Covid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 milyon koruyucu ekipman dağıttık. Yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza psikolojik destek veriyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 10 bin aileye alışveriş kartları dağıttık." dedi.

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"5-6 BİN ÇOK İYİ YETİŞMİŞ ARAMA-KURTARMACIMIZ VAR"

Kızılay Başkanı Kınık sözlerine şöyle devam etti: "1990'lardan beri depremlerin içerisinde bulunan birisiyim. 1999 depreminde 150-200 arama kurtarma personeli varken şimdi bakıyoruz sadece şu depremde 5-6 bin çok iyi yetişmiş arama-kurtarmacımız var. Bu anlamda çok iyiye gidiyoruz. Topyekun seferber olmalıyız."

"SON İHTİYAÇ SAHİBİ BAŞINI GÜVENLİ BİR YERE SOKANA KADAR BURADAYIZ"

"Ayda bebeğin kurtarılmasını hepimiz gözyaşlarıyla izledik ama o binanın yıkılmaması gerekiyordu. Belediyelerimizin riskli binaların farkında olması gerekli. İnsanlarımız para vererek tabutuna girmemeli. Bu bir seferberlik ve farkındalık bu konularla ilgili daha iyi çalışmalıyız. Bizler destek kuruluşları olarak toparlanma döneminde son ihtiyaç sahibi başını güvenli bir yere sokana kadar buradayız. Kızılay olarak beslenme barınma psikolojik destek olarak burada olmaya devam edeceğiz."