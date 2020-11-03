Kocaeli Valisi Yavuz altın günü uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kendisine ait sosyal medya hesabından, vatandaşlara Koronavirüs ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Paylaşımında son günlerdeki verilere göre virüsün en fazla 20 ile 40 yaş arasında olan vatandaşlarda görüldüğünün altını çizen Yavuz, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmasını istedi, Ayrıca ev hanımlarında vaka artışı olduğunu ifade eden Yavuz, ""Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim" şeklinde uyarıda bulundu.

GÜNLERİ ERTELEYELİM

Kocaeli Valisi Yavuz'un birbiri ardına yapmış olduğu paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı." Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ila 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim! Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım! Siz Hemşerilerimize güveniyoruz" dedi.