Kocaeli’de organ bağışçı sayısı düştü: İl Sağlık Müdürü çağrı yaptı

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri Dünya Organ Bağışı Haftası olarak kutlanıyor. Türkiye'de on binlerce kişi organ nakli beklerken, özellikle bu haftada toplumun organ bağışı konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda organ bağışı konusunda hep ilk 3'de olan Kocaeli'nde bu sene düşüş oldu. Konu ile ilgili olarak Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Bu sene kentimizde sadece bin 378 kişiden bağış alabildik. Geçen sene bu rakam 9430'du. Pandemi sürecinde olduğumuz için vatandaşlarımızda çekinceler yaşanıyor. Şu çok açık ki, organ bağışçılarına ihtiyacımız var ve Organ sıkıntısı çekiyoruz"

"DUALARLA BEKLEYEN AİLELER VAR"

Bu seneye kadar Kocaeli organ ve doku bağışı konusunda Türkiye'ye örnek olmuştur. Pandemi her şeyi etkilediği gibi organ bağışınıda etkilemiştir. Ülke genelinde on binlerce organ nakli bekleyen insanımız var. Onların elleri yüreklerinde dualarla bekleyen aileler var. Bizim insanımız duyarlıdır. Kendilerinden organ ve doku konusunda yardım bekleyenlere duyarsız kalamaz. Daha duyarlı olmalıyız. Herkesi organ ve doku bağışına bekliyorum" dedi.

"KURALLARA DİKKAT ETMELİYİZ"

Pandemi sürecine de değinen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça etkinliklere katılmamalı ve toplu yerlerde daha az bulunmalıyız. İnsanlarla temasımızı en azamiye indirmeliyiz. Bireysel olarak hijyen kurallarına özen göstermeliyiz. Elllerimizi sık sık yıkamalı ve dezenfekte etmeliyiz. Bu süreçte maske çok önemli. Ayrıca sadece kendimizi değil ailemizi ve toplumun diğer bireylerini düşünmeliyiz." dedi.