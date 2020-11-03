Kocaeli’nde bir haftada bin 281 kişiye idari ceza

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli Valiliği ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile 26 Kasın ve 02 Kasım 2020 tarihleri arasında Kocaeli genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlere ait rakamlar Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 2 bin13 kişinin talebi karşılandığı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 59 kişiye idari, 18 kişiye ise adli işlem yapıldığı ifade edildi.

369 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Yine oluşturulan ekipler tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 11 bin 214 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Açıklamada, COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 653 iş yerinin, 21 bin 396 kez denetlendiği, bu iş yerlerinden kurallara uymayan 369 tanesine idari işlem yapıldığı belirtildi.

231 KİŞİ YURTLARDA KALIYOR

Öte yandan güvenlik birimleri tarafından yapılan denetimlerde 180 bin 48 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı ve bu kontrollerde aranan 397 kişinin yakalandığı öğrenildi. Denetlenen 16 bin 412 iş yerinden 52 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 83 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden bin 281 kişiye idari işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 54 kişi zorunlu olarak, 177 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 231 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu öğrenildi.