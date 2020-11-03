Konya'da 4 kediyi zehirleyerek öldürdüler

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde hayvanseverler tarafından beslenen 4 kedi zehirli et verilerek öldürüldü. Duruma tepki gösteren hayvanseverlerin avukatı Elif Leyla Osmançelebioğlu, "Deprem bölgesinde arama-kurtarma ekiplerimiz canla başla bir hayvanı kurtarmak için çalışırlarken, burada hayvanları katlediyorlar. Savcılığa gerekli şikâyetimizi yaptık." dedi.

Olay, Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Mahalledeki hayvanseverler tarafından bakılan kedilerden 4'ü ölü bulundu. Yapılan incelemelerde kedilerin kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından verilen zehirli etler nedeniyle öldüğü belirlendi.

Apartman bahçesine gelerek bu duruma tepki gösteren hayvanseverler, yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hayvanseverlerin avukatı Elif Leyla Osmançelebioğlu, "Burada 4 hayvanımız zehirlenerek öldürüldü. Deprem bölgesinde 55. saatte kurtarılan hayvanlarımız var. Arama-kurtarma ekipleri o hayvanları kurtarmak için canla başla uğraşıyorlar. O hayvanlar kurtulduğunda bir insan kurtulmuş gibi seviniyoruz. Ama orada kurtarılan hayvanlar varken kimseye zararı olmayan hayvanlar burada öldürülüyor. Biz bunu anlayamıyoruz. Anlamlandıramıyoruz. Çok fazla herkes hayvansever olduğunu söylüyor. Maalesef insan öldürmekten farkı olmayan bu canlıların öldürülmesi konusunda hiçbir şey yapılamıyor. Depremde bunları kendi hallerinde bırakalım, kurtarmayalım, ölen ölmüştür demediler. Onları kurtarmak için uğraştılar. İnsanlar için ne kadar çaba harcandıysa hayvanlar için de o kadar çaba harcandı. Çünkü o da bir canlı. İnsandan hiçbir farkı yok. Gerekli şikâyetlerimizi yaptık." dedi.