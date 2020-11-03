Küçücük kızlar kaldırımda oturup uyuşturucu ticareti yapıyor!

Küçük kız çocukları oturdukları kaldırımda uyuşturucu madde satıyordu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekibi bir müddet yapılan takibin ardından suçüstü küçük kızları yakaladı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bahsedilen adreste takibe başlayan ekip, 18 yaşındaki N.Y., ve küçük yaşlardaki D.H. ve N.Ü., isimlerinde üç kız kaldırımda otururken, yanlarına gelen genç bir adama para karşılığında kağıda sarılı bir madde verdiği görüldü. Polis tarafından yakalanan A.M.'nin yapılan arama sonucu üzerinde uyuşturucu madde çıktı. Genç adam maddeyi N.Y.'den aldığını itiraf etti.

KÜÇÜK KIZLARIN ÜZERİNDEN MADDE ÇIKTI

Devam eden takibin ardından aynı kız çocuğunun başka bir şahsa kâğıda sarılı madde verdiğini görünce, polis ekipleri küçük yaşta uyuşturucu madde ticareti yapan kızları suçüstü yakaladı. Üzerlerinden toplam 24 fişek, 64 gram uyuşturucu madde ve 700 TL para ele geçirildi. Polisler tarafından takip sonrası yakalanan küçük kızlar ve 18 yaşındaki N.Y., gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 15 YIL

Kaldırım uyuşturucu ticareti yapılan kızlardan ikisinin yaşları 16 ve 17 olduğu için dosyadan ayrıldı. 18 yaşındaki N.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede N.Y., hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.