Kütahya’da koronavirüs hızla yükseliyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünce (KSBÜ) pandemi dolayısıyla uyulması gereken sosyal mesafe kuralına yönelik, çiçek saksılı banklar oluşturuldu.

KSBÜ Rektörü Prof.Dr. Vural Kavuncu konuya ilişkin olarak şu açıklamada bulundu: "Halkmızın çoğunluğu Maske,mesafe ve temizlik kuralına uygun hareket ediyor. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki, Maalesef Kütahya ve ilçelerinde Koronavirüs hızla yükselişe geçti. Tüm gayret ve denetlemelere rağmen bazı vatandaşlarımızın sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına yeteri kadar riayet etmediklerini üzülerek müşahede ediyoruz. Üniversitemiz, uyulması gereken pandemi kurallarını hatırlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede, KSBÜ kampüs bölgesinde sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için banklara, çiçek saksıları yerleştirildi.

Rengarenk çiçeklerle bezenen banklar, üniversite personeli ve ziyaretçiler tarafından da beğenildi.