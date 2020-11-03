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Leyla’nın davasında aileden itiraz

’da dedesini ziyarete gittikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasına ilişkin aileden itiraz geldi. Ağrı’da görülen son  mahkemede Aydemir’in amcası Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıtılmıştı. Aile ise beraat eden 6 sanık hakkında yeniden yargılama yapılmasını talep etti. Bölge İdare Mahkemesine yapılan başvuruda, suçun bir kişi tarafından işlenmediği ve diğer şahıslarında bu eyleme ortak oldukları iddia edildi.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 3.11.2020 14:05 Son Güncelleme: 3.11.2020 14:05 ABONE OL
Leyla’nın davasında aileden itiraz

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, amca Yusuf Aydemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada, yerel mahkemenin kararına beraat eden 6 sanık yönünden itiraz etmek için Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe sundu.

Ailenin avukatı Tunç, 14 sayfalık ititraz dosyasında bilirkişi raporunu sunarak itiraz etti.

14 sayfalık itiraz dilekçesinde, "Leyla'nın nerede ve hangi koşullar altında tutulduğuna ilişkin kesin bir bilgi olmamakla birlikte, birkaç mantıksal önerme ile bir sonuca varmamız bize göre mümkündür. Şöyle ki, tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere, Leyla'nın kaybolma anı ile kayıp olduğunun farkına varılması arasında 10-15 dakika gibi çok kısa bir zaman dilimi vardır. Bu zaman diliminden hemen sonra neredeyse bütün köy halkı aramaya başlamış ve hemen her yere bakılmıştır. Dolayısıyla maktulün bir dakikada yürüyebileceği ortalama mesafe hesaplanıp 10-15 ile çarpılırsa maktulün çok fazla uzaklaşmasının mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Bu önermeden hareketle Leyla'nın kaybolmayıp kaçırılmış olduğunu tespit edebiliriz. Bu durumun önemi ise Leyla'nın kaçırıldığı çemberin köy içinde kalmasıdır. Olayın hemen akabinde jandarma ekipleri ve daha bir çok arama kurtarma ekibi olay yerine intikal ettiğinden dolayı o kargaşada faillerin maktulü köyden çıkarmasının düşük bir olasılık olduğunu, Leyla'nın köyde bir süre tutulduktan sonra köy dışına çıkarıldığı kanaatimizce daha güçlü bir olasılıktır." denildi.

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Leyla’nın davasında aileden itiraz
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