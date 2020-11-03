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Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı

'da lüks bir sitenin otoparkında Yılmaz C., kavga ettiği Ç.Ö. tarafından tabancayla vuralarak yaralandı

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 04:15 ABONE OL

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahalllesi'nde meydana geldi.

Lüks bir sitede oturan arkadaşının yanına gelen Yılmaz C., ziyaret sonrası otoparkta Ç.Ö. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ç.Ö., belindeki tabancayla Yılmaz C.'ye ateş ettikten sonra otomobiline binip, kaçtı.

Bacağına ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yılmaz C., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralının hayati tahlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı
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