Mantar çıktı kaybolmalar arttı

Karabük ilinde halk arasında kanlıca olarak tabir edilen doğada yetişen mantarlarda çıkmaya başladı. Kilosu 45 ila 50 TL arasında satılan mantarların para etmesi üzerine de birçok kişi ormanlara mantar toplamaya çıkıyor. Durum böyle olunca orman da kaybolmalarda arka arkaya gelmeye başladı. Son olarak 51 yaşındaki Alaattin Demiral mantar toplamak için Safranbolu Sarıçiçek mevkiine gitti. ,Demiral ormanda kaybolurken, yanındaki cep telefonu ile ailesi araması sonunda 1 gün sonra UMKE, AFAD ve Jandarma ekiplerinin araması sonunda bulundu. Demiral ormanda kaybolduğunu anlayınca telefonun çektiği yerden ailesini aradığını ve geceyi ormanda geçirdiğini belirtti. Tedavi için Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD yetkilileri ise vatandaşlara uyarıda bulundu. Mantar toplama gibi nedenlerle ormanlık alanlara gidenlerin kesinlikle tek gitmemesi, grupların birbirinde ayrılmaması, kişilerin yanında muhakkak cep telefonu, su, yiyecek ve ateş yakmak için malzeme bulundurmalarına dikkat çekti. Mantar aramalarını bildikleri alanda yapmaları tavsiyesinde bulunan yetkililer, kaybolduklarını anladıkları an paniğe kapılmadan cep telefonun çektiği yerden en kısa sürede özellikle Jandarma ekiplerini arayarak bulundukları alanda göze çarpacak ağaç, kaya gibi şeyleri tarif etmelerini, özellikle sık ağaçların bulunmadığı açık alanda küçük çaplı duman çıkartacak şekilde ateş yakmalarını tavsiye etti. Yaş yaprak ve ıslak ağaçların yanarken duman çıkaracağından bulunmalarını kolaylaştıracağını, öte yandan toplanan mantarların çok iyi bilinmesini, bilmedikleri mantarı toplamamalarını, zehirli ve zehirsiz mantarı ayırmanın çok zor olduğunu bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.

Öte yandan bu dönemde mantar zehirlenmelerinin arttığını belirten İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı kesinlikle kişilerin bilmedikleri mantarı tüketmemelerini tavsiye ederken" Doğadan toplanan mantarların tükettikten sonra zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre değiştiğini belirterek. Belirtiler; 2 saat ile 6 saat sonra ortaya çıkabilir. Zehirli mantarın yenmesini izleyen 2 saat sonraki bulgular; sersemlik, uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, bulantı ve kusma ile terlemedir. 6 saat sonra gelişebilen zehirlenme belirtileri; bulantı, kusma, ishal, gibi belirtileri bulunan kişiler en kısa süre bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini tavsiye etti.